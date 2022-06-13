Літаки підсанкційних російських олігархів продовжують літати в небі ЄС – ЗМІ

Приватні літаки російських олігархів, які потрапили під санкції Європейського Союзу, продовжують здійснювати перельоти в європейські країни – зокрема через те, що власність суден прихована за численними офшорними компаніями.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в матеріалі Welt am Sonntag.

27 лютого глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про закриття повітряного простору ЄС для приватних літаків російських олігархів. Але з того часу вони здійснили принаймні 30 перельотів у Європу, підрахував Welt am Sonntag за даними відкритих трекінгових сервісів.

Зокрема уже 28 лютого з аеропорту Мюнхена вилетів борт Airbus, який належить підсанкційному і наближеному до Владіміра Путіна російському олігарху Алішеру Усманову. Ще один борт Усманова того ж дня вилетів із Флоренції.

Маршрути приватних літаків підсанкційних російських олігархів ФОТО: WELT AM SONNTAG

Федеральне авіаційне управління Німеччини на запит Welt am Sonntag заперечило факт порушення німецького повітряного простору підсанкційними літаками.

Водночас джерело в ЄС зазначило виданню, що впровадження санкцій проти повітряних суден часто ускладнюється "непрозорою структурою власності".

Як приклад Welt am Sonntag наводить літак Bombardier T7-7AA, який формально належить компанії у Швейцарії, але, за даними ЗМІ, насправді перебуває у власності російського бізнесмена Альберта Авдоляна. 2 березня він зміг вилетіти зі швейцарського Базеля до Нур-Султана.

А ще один приватний борт, зареєстрований у Люксембурзі, а насправді – у власності російського олігарха Віктора Вексельберга, у квітні вилетів із Європи також із Базеля до Нур-Султана.

Нагадаємо, ще в березні розслідування The Guardian показало, що приватні літаки, пов’язані з підсанкційними російськими олігархами та посадовцями змогли користуватись аеропортами ЄС та Британії, попри санкції.