Facebook для iOS тепер доступний українською, далі – українізація Messenger
Понеділок, 13 червня 2022, 19:55 -
Застосунок соціальної мережі Facebook став доступним українською мовою для користувачів iOS, а незабаром з’явиться українська версія застосунку Messenger для iOS.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Він зазначив, що, якщо робоча мова смартфона — українська, то застосунок Facebook також автоматично перейде на неї через деякий час.
Федором розповів і про оновлення в Instagram: невдовзі функція Reels, яка дозволяє користувачам записувати короткі відео довжиною до 15 секунд і додавати до них музику та візуальні ефекти, буде доступна в Україні.