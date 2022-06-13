Єдиного в Україні виробника уранової руди можуть приєднати до Енергоатома

НАЕК "Енергоатом" запропонував уряду приєднати до компанії підприємство Східний ГЗК - єдиного в Україні виробника уранової руди.

Про це в інтерв'ю LIGA.net заявив президент "Енергоатома" Петро Котын.

"Нещодавно ми надали Кабміну відповідні пропозиції. Сподіваюсь, що найближчими днями уряд ухвалюватиме рішення. Ми пропонуємо об’єднати не весь ГЗК, а тільки частину. Ми не візьмемо на себе ті шахти, які планується вивести з експлуатації та законсервувати", - сказав президент "Енергоатома".

"Ми збережемо ту частину, яка може видобувати уран за конкурентною ціною, щоб можна було виходити на світовий ринок і виробляти з цього урану паливо для власних потреб. Ми готові в це інвестувати.

За нашими розрахунками, щоб СхідГЗК був прибутковим, необхідно вкласти у підприємство близько 12 млрд грн. На першому етапі достатньо вкласти до 2 млрд грн, щоб підприємство почало розвиватися", - додав Котін.

Східний гірничо-збагачувальний комбінат - державне підприємство, один з 28 уранодобувних центрів світу, серед яких він перебуває в першій десятці, а також є найбільшим в Європі. Єдине в Україні підприємство, що забезпечує видобуток природного урану і виробництво його оксидного концентрату. Розташоване в місті Жовті Води.

До підприємства входить уранопереробний комплекс і три шахти – Інгульська, Смолінська та Новокостянтинівська. За 2020 рік комбінат видобув майже 744 000 тонн уранового-оксидного концентрату, що на 7% менше ніж роком раніше.

Економічна правда