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"Нафтогаз" підписав меморандум із канадською компанією про постачання зрідженого газу з 2027 року

Понеділок, 13 червня 2022, 13:18 - Cергій Мельник
 
Symbio Infrastructure

НАК "Нафтогаз України" підписав меморандум з канадською компанією Symbio Infrastructure про постачання зрідженого природного газу та "зеленого" рідкого водню з 2027 року.

Про це йдеться у пресрелізі Symbio.

Symbio через свою дочірню компанію GNL Québec розробляє вуглецево-нейтральний проєкт у Квебеку, здатний зріджувати та експортувати 10,5 млн тонн ЗПГ на рік.

Проєкт очікує на дозвіл регулюючих органів і має розпочати роботу у 2027 році.

Компанія планує допомогти з диверсифікацією постачання енергоносіїв до Європи і зробити свій внесок у енергетичний перехід, створивши перспективну енергетичну інфраструктуру з нульовими викидами для виробництва ЗПГ, а також ставши одним із найбільших у світі експортерів екологічно чистого водню, йдеться у повідомленні.

"Ми вважаємо, що можливості для забезпечення довгострокових постачань енергії від таких союзників, як Канада, до 2027 року матимуть вирішальне значення для нашої енергетичної безпеки та майбутнього економічного розвитку", – цитується у повідомленні голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

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Економічна правда

Нафтогаз газ Канада зріджений газ
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