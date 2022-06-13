Rozetka зняла з продажу на феєрверки та всю піротехніку 

Онлайн-ритейлер Rozetka вирішив виключити з продажу феєрверки, петарди та іншу піротехніку, адже їхнє використання може нашкодити багатьом постраждалим від війни українцям.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Як вважає співзасновник Rozetka Владислав Чечоткін, Україні необхідна заборона продажу піротехніки, адже "навіть грім спричиняє паніку в людей, що вже казати про вибухи салютів, які схожі на вибухи бомб". Він закликав інших українських ритейлерів та компанії якомога швидше долучатися до ініціативи і вилучити піротехніку з продажів.

Ініціатива заборони продажу феєрверків лунала від активістів і до повномасштабного вторгнення з огляду на кількість українських військових та переселених осіб через початок Росією війни проти України у 2014 році. Як пояснює Олександр Тодорчук, засновник руху UAnimals, заборона піротехніки повинна убезпечити українських солдатів, а також ветеранів і переселенців із посттравматичним синдромом.

"Крім того, вона допоможе захистити довкілля і тварин, а також тих, хто запускає феєрверки, від травмування", – каже він.

Нагадуємо:

У Верховній Раді з’явився законопроєкт №7438, який пропонує дозволити використовувати піротехніку лише для потреб ЗСУ, Національної поліції України та аварійно-рятувальних служб (крім сценічної піротехніки Т1 і Т2, а також феєрверків F1 з низьким рівнем небезпеки та незначним рівнем шуму). Також законопроєкт забороняє продаж та передання подібної піротехніки особам до 16 років.