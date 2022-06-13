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Окупанти викрали з території залізорудного комбінату на Запоріжжі вагони з рудою

Понеділок, 13 червня 2022, 10:51 - Олексій Павлиш

Російські окупанти із території ПрАТ "Запорізький залізорудний комбінат" у Запорізькій області викрали 54 вантажні вагони з алгомераційною рудою, загальною вагою 3240 тонн.

Про це у Facebook повідомляють Сили оборони Запорізького краю

"Окупанти на захоплених територіях продовжують грабувати місцеве населення і незаконно конфісковувати майно підприємств.

В селищі Мала Білозірка Василівського району з території залізорудного комбінату дикуни з росії викрали 54 вантажні вагони з алгомераційною рудою, загальною вагою 3240 тонн, також рашисти заволоділи вантажним автомобілем "Камаз".

В Пологах російські злочинці відібрали у місцевого мешканця його автомобіль "Opel Combo". В смт Михайлівка окупанти, погрожуючи застосуванням фізичного насилля, незаконно заволоділи автомобілем "Lexus LX 450D" , який належить одній з агрофірм", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда 

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