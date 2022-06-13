В Україні росте попит на робітничі спеціальності – дослідження

На українському ринку праці стає все більш відчутним попит на робітничі спеціальності - у червні актуальних вакансій в цій сфері стало на 20% більше, порівнюючи з попереднім місяцем.

Про це свідчать дані кадрового порталу grc.ua.

"Фахівці робітничих професій були затребуваними й до війни, багато пропозицій роботи для них є й під час кризи на ринку праці. За даними кадрового порталу grc.ua, в червні актуальних вакансій в цій сфері стало на 20% більше, порівнюючи з попереднім місяцем.

У загальній структурі всього ринку праці України частка вакансій сфери робітничого персоналу становить 8% від всіх актуальних на порталі та входить до топ-5 найбільш затребуваних професійних сфер", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що представники робітничих спеціальностей затребувані в усіх регіонах України. Більше третини актуальних вакансій наразі відкриті в Львові та області. На другому місці серед регіонів місто Дніпро та область, третю сходинку займає Донецька область.

Знайти роботу представникам робітничих спеціальностей досить легко навіть без досвіду, кажуть в grc.ua.

"Практично половина всіх вакансій для осіб без досвіду роботи (47%) та стільки ж для людей з мінімальним досвідом від 1 до 3 років. Досвід від 3 до 6 років вимагається лише в 4% актуальних вакансіях, а більш досвідчені фахівці затребувані лише в 2% вакансіях", - свідчать результати дослідження.

У grc.ua також виділили трійку найбільш затребуваних спеціалістів.

Найчастіше роботодавці шукають монтажників - 14% від всіх пропозицій, другими за кількістю пропозицій роботи є вантажники - 13%, а третю сходинку посідають комплектувальники та пакувальники товарів - 10% від усіх актуальних вакансій.

При цьому, у середньому в Україні пропонована заробітна плата у відкритих пропозиціях для фахівців робітничих професій становить 13 700 грн. Мінімальна щомісячна компенсація для цих спеціалістів стартує від 8 900 грн, таких вакансій більшість - 44%.

Оклад, який починається від 13 400 грн, зазначений у чверті вакансій.

"Зарплату від 17 800 грн готові платити 16% роботодавців. Високих зарплат - меншість. Лише у 9% пропозицій роботи для робітників озвучена зарплата від 22 300 грн та у 6% вакансій пропонують оклад від 26 800 грн.

Залежно від спеціалізації рівень компенсації теж істотно змінюється. Найбільший середній оклад пропонують слюсарям та механікам - 20 800 грн. Налагоджувальники можуть отримувати в середньому 18 500 грн, а оператори верстатів - 15 500 грн за місяць", - йдеться у повідомленні.

Близько 14 000 грн можуть отримувати різноробочі, електрики та електромонтери. Монтажники та вантажники можуть розраховувати в середньому на 13 700 грн за свою працю. Найменшу заробітну плату наразі пропонують комплектувальникам та укладальникам-пакувальникам, в середньому - 10 100 грн, резюмують в grc.ua.

Економічна правда