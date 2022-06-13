Шрі-Ланка може бути змушена купувати більше нафти у РФ – прем'єр

Шрі-Ланка може бути змушена купувати більше нафти в Росії, оскільки відчайдушно шукає паливо на тлі безпрецедентної економічної кризи.

Про це в інтерв'ю AP заявив новопризначений прем’єр-міністр Раніл Вікремесінге.

За його словами, країна спочатку звернеться до інших джерел, але буде готова купувати більше нафти у РФ.

В інтерв'ю Associated Press Вікремесінгхе також заявив, що уряд готовий прийняти більше фінансової допомоги від Китаю, незважаючи на борг його країни, що зростає.

"І хоча він визнав, що країна перебуває у скрутному становищі "з власної вини", він сказав, що війна в Україні погіршує ситуацію і що гостра нестача продовольства може тривати до 2024 року", - пише AP.

За словами прем'єр-міністра Шрі-Ланки, Росія також запропонувала пшеницю.

Видання нагадує про безпрецедентну економічну кризу у Шрі-Ланці, яка майже спустошила валютні резерви країни.

Вікремесінгхе склав присягу після того, як минулого місяця насильницькі протести змусили його попередника, Махінду Раджапаксу, піти у відставку та шукати захисту від розлючених протестувальників на військово-морській базі.

Шрі-Ланка накопичила 51 мільярд доларів зовнішнього боргу, але призупинила погашення майже 7 мільярдів доларів, які повинна була сплатити цього року.

Два тижні тому країна купила партію російської нафти об'ємом 99 тис тонн, щоб перезапустити свій єдиний нафтопереробний завод, сказав міністр енергетики.

Шрі-Ланка отримувала і продовжує звертатися за допомогою до багатьох країн, включаючи Китай, який зараз є третім найбільшим кредитором країни.

Економічна правда