У Мінцифрі кажуть, що розвиток блокчейн сприятиме економічному відновленню

Заступник Міністра цифрової трансформації Олександр Борняков заявив, що розвиток блокчейн-бізнесу сприятиме економічному відновленню України.

Про це йдеться на Урядовому порталі.

Він наголосив, що підтримати Україну можна шляхом інвестицій в українські криптостартапи та розвивати криптобізнес у країні, коли завершиться війна.

Нагадуємо:

16 березня президент підписав закон про віртуальні активи. НБУ регулюватиме обіг такого різновиду фінансових віртуальних активів, як віртуальні активи, забезпечені валютними цінностями.

Водночас учасники цього ринку та клієнти отримають право на легальну роботу з віртуальними активами. Їхні права будуть захищені державою. Якщо буде потрібно, вони зможуть звертатися з таких питань до суду.