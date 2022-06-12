За місяць залізницею в Україну повернулось 50 000 громадян

За останній місяць залізницею в Україну повернулось близько 50 000 громадян і спостерігається зростання тенденції на повернення.

Про це повідомила УЗ.

Також там додали, що сьогодні (12 червня) Укрзалізниця відправила в перші рейси два нових поїзда до Перемишля - з Києва та Запоріжжя. "Ми реагуємо на збільшений попит пасажирів на поїзди з-за кордону", - резюмували там.

Нагадуємо:

За даними прикордонної агенції ЄС Frontex, 5,3 мільйона громадян України поїхали до Європейського Союзу з початку російського вторгнення. А загальна кількість переміщених осіб, які в'їхали до ЄС, зокрема й не громадян України, становить 7 мільйонів людей.







