В НБУ пояснили прискорення інфляції

Пришвидшення інфляції зумовлювалося як загальносвітовими тенденціями, зокрема високими цінами на енергоресурси, так і внутрішніми чинниками, пов’язаними насамперед із війною.

Про це повідомляє НБУ.

Так, зростання цін на непродовольчі товари (7,3% р/р), зокрема товари для дому, електроніку та автомобілі в регуляторі пояснили обмеженою пропозицією цих товарів з огляду на складнощі з їх постачанням та фізичне знищення складів.

"А також зі збільшенням попиту на них на тлі повернення громадян до своїх місць проживання та необхідності відновлення домівок".

Підвищення вартості послуг ремонту житла там пояснили частковим відновленням житлового будівництва та потребу відбудовувати помешкання на деокупованих територіях.

Суттєве подорожчання алкогольних напоїв, пояснюється послабленням обмежень на його продаж у різних регіонах України та обмеженою пропозицією. А зростання цін на тютюнові вироби - вищими темпами зростала вартість транспортних послуг на тлі підвищення цін на пальне.

В НБУ резюмували, що динаміка споживчої інфляції у травні свідчить про подальше посилення цінового тиску, а інфляційні ризики залишаються значними.

Нагадуємо:

Інфляція в Україні у травні прискорилася до 18% у річному вимірі з 16,4% місяцем раніше.