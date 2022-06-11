Восени може не вистачити складських приміщень для зберігання врожаю

За попередніми оцінками, у жовтні може не вистачити складських приміщень для зберігання врожаю — для 10-15 мільйонів тонн.

Про це повідомив Прем'єр міністр Денис Шмигаль.

Він сказав, що Мінагрополітики розглядає можливість організації мобільних сховищ. Шмигаль додав, що агресор навмисно руйнує сільськогосподарські об’єкти, як, наприклад, другий найбільший зерновий термінал України в Миколаєві.

Нагадуємо:

Вторгнення РФ підірвало українське сільськогосподарське виробництво: урожай зернових в Україні цьогоріч, ймовірно, буде приблизно на 20% нижчим, ніж у 2021 році, через скорочення посівних площ.