Гетманцев: якщо завдяки детінізації буде приріст 2-3% на рік, вважатиму це перемогою

Нардеп Данило Гетманцев заявив, що якщо приріст валового внутрішнього продукту (понад зроблені розрахунки й прогнози) буде хоча б на 2-3% на рік, то вважатиме це перемогою.

Про це він заявив в інтерв'ю Укрінформу.

На його думку, "біла" економіка – про членство у європейській родині. Т"уди не беруть країни з п’ятдесятивідсотковим рівнем тінізації економіки й без реалізації принципу верховенства права", - сказав Гетманцев, додавши, що у будь-якому випадку, ми маємо прагнути звести тінь нанівець.

Нагадуємо:

Президент Володимир Зеленський наполягає, що з огляду на постійну військову загрозу з боку Росії в українській економіці тепер не може бути "тіньового" компента.