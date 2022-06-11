Україна обговорила з Німеччиною створення плану на 3-5 років щодо продбезпеки

Міністр агрополітики Микола Сольський зі своїм колегою з Німеччини Джемом Оздеміром обговорили можливість спільно, на рівні країн G-20 розробити план на 3-5 років щодо логістики та забезпечення продовольчої безпеки світу.

Про це йдеться на Урядовому порталі.

Це потрібно щоб убезпечити світ від таких ситуацій, яка виникла зараз з українським зерном.

Сольський додав, що насамперед треба вирішити можливості транспортування української агропродукції залізницею в сторону Румунських портів та Балтійського моря, зокрема Німеччини. "Також вирішити питання зі зберіганням нового врожаю, через те, що відбудувати зруйновані потужності зберігання наразі є неможливим", - зазначив він.