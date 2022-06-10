Бізнесу дозволили подати протерміновану звітність після припинення воєнного стану

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Підприємствам, які під час дії воєнного стану не подали вчасно проміжну чи річну звітність, дозволили це зробити протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів.

Крім того, змінами врегулювано питання щодо особливостей проведення інвентаризації майна підприємствами (або їхніх структурних підрозділів), які знаходяться на тимчасово окупованій території або в районах проведення бойових дій.

Зазначається, що керівники таких підприємств зможуть оперативно приймати рішення щодо проведення інвентаризації окремо визначеного майна у разі виявлення фактів його розкрадання чи псування задля забезпечення фіксування таких подій.