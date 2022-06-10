У Центробанку РФ визнають, що нафтове ембарго може розігнати інфляцію в країні

Голова Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна заявила, що зовнішні умови, у тому числі нафтове ембарго, несуть комплекс ризиків для російської економіки.

Про це вона заявила на пресконференції після засідання ради директорів Банку Росії, пише "Комерсант".

За її словами, вплив нафтового ембарго ЄС на економіку РФ залежить від результатів переорієнтації експорту на інші ринки та світової цінової кон'юнктури.

Набіулліна визнала, що проінфляційні ризики для економіки, як і раніше, залишаються сильними.

"У разі сильного падіння експорту російської нафти через стиснення торговельного балансу і послаблення рубля, виникне проінфляційний тиск.

Але багато залежить від того, які обсяги нафти вдасться перенаправити на інші ринки, а також від того, якою мірою зниження обсягів компенсується ціною", - сказала голова Центробанку РФ.

За її словами, для прискорення інфляційних темпів у РФ основні загрози становлять зовнішні умови.

Крім нафтового ембарго, проінфляційні ризики може нести зниження попиту на товари російського експорту. У разі, якщо поставки російської продукції вдасться переорієнтувати на російський ринок, подібна ситуація може обернутися і дезинфляційним ефектом, вважає Набіулліна.

10 червня, Банк Росії зменшив ключову ставку з 11% до 9,5%. Причиною для коригування показника назвали уповільнення інфляції та темпів зниження економічної активності.

Економічна правда