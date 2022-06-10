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Вночі у неділю Приват24 буде на паузі до ранку: технічні роботи

П'ятниця, 10 червня 2022, 16:40 - Олексій Павлиш

Державний ПриватБанк вночі 12 червня проводитиме поточні регламентні роботи у Приват24 - сервіси будуть на паузі до 5 ранку.

Про це повідомляє пресслужба банку.

"Для безпечної та якісної роботи сервісів, ПриватБанк проводить поточні регламентні роботи у Приват24 у нічний час 12 червня, коли більшість клієнтів не проводить операції", - пояснили в банку.

Під час проведення робіт 12 червня з 0:00 до 5:00 ранку - додаток та web-версія Приват24 будуть недоступні.

У банку просять вибачення за тимчасові незручності та сподівються на розуміння.

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