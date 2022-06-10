Швейцарія схвалила шостий пакет санкцій проти РФ, в тому числі нафтове ембарго

10 червня Федеральна рада Швейцарії ухвалила рішення про введення нових санкцій ЄС проти Росії та Білорусі.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні Федеральної ради.

Шостий пакет санкцій ЄС включає ембарго на сиру нафту та деякі нафтопродукти з Росії. Це ембарго поступово набуде чинності в ЄС і набуде повної чинності на початку 2023 року після низки перехідних періодів. У фінансовій сфері надання аудиторських та бізнес-консультаційних послуг тепер заборонено. Крім того, ЄС забороняє компаніям розміщувати рекламу в контенті, створеному або трансльованому певними російськими ЗМІ, такими як Russia Today або Sputnik.

"10 червня Федеральна рада прийняла рішення про вжиття цих заходів і доручила Федеральному департаменту економіки, освіти та досліджень (EAER) адаптувати постанову про заходи у зв'язку з ситуацією в Україні. Крім того, EAER разом з FDF і DETEC детально вивчать наслідки для Швейцарії введення нафтового ембарго" - йдеться у повідомленні.

Крім того, Федеральний департамент економіки, освіти та досліджень (EAER) розширив фінансові та візові санкції ще приблизно на 100 осіб.

Серед них – військовослужбовці, відповідальні за звірства, скоєні в Бучі, особи, які працюють у сфері політики та дезінформації/пропаганди, а також деякі олігархи та члени їхніх сімей. Таким чином, швейцарський список осіб і юридичних осіб, які підпадають під санкції, ідентичний списку ЄС.

Ці зміни набудуть чинності у Швейцарії о 18:00 10 червня 2022 року.

Як повідомлялося, 3 червня Рада ЄС затвердила шостий пакет економічних і персональних санкцій, спрямованих проти РФ і Білорусі.

Європейська правда