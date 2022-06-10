На тлі скандалу про купівлю Bentley з "Нафтогазу" звільнили радника Вітренка
З НАК "Нафтогаз України" звільнили радника голови правління Олега Діденка.
Про це йдеться у повідомленні компанії в Telegram.
У повідомленні зазначається, що компанія "не коментує і не несе відповідальність за особисте життя співробітників".
Напередодні народний депутат від "Батьківщини" Олексій Кучеренко опублікував у Facebook дані, що радник голови правління "Нафтогазу" Діденко у кінці травня придбав новий автомобіль Bentley Bentayga 2022 року випуску за 500 тисяч доларів.
Діденко шість років очолював "Газ України". Вітренко, очоливши "Нафтогаз", запросив Діденка бути його радником.
Економічна правда
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