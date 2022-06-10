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У "Дарниці" кажуть, що дефіциту медпрепаратів в Україні немає

П'ятниця, 10 червня 2022, 15:19 - Cергій Мельник

Дефіциту медичних препаратів в Україні немає, лише з поодинокими препаратами можуть виникати перебої у постачанні.

Про таке заявив голова ради директорів фармацевтичної компанії Darnitsa Group Дмитро Шимків, йдеться у повідомленні пресслужби.

"Є окремі категорії ліків іноземних виробників, постачання яких є обмеженим через складні логістичні ланцюжки. Щодо ліків, які виробляються українськими підприємствами, то українська  фарма здатна закрити всі потреби українського населення. Тому говорити про певну категорію дефіциту лікарських засобів не можна", – сказав Шимків. 

За його словами, нині обсяги фармацевтичної індустрії повертаються на довоєнний рівень. Зокрема, у перші дні повномасштабного вторгнення РФ в Україні працювали лише половина аптек. Зараз – вже 80%, а це понад 16 тисяч аптек. 

"Індустрія виходить на довоєнний рівень, працює, продемонструвала спроможність забезпечити медицину: враховуючи поранених військових та цивільних, також планові операції та хронічні захворювання", – додав Шимків.

Економічна правда

фармацевтика
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