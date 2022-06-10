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Автобусне сполучення відновилось у всіх районах Київщини

П'ятниця, 10 червня 2022, 14:44 - Cергій Мельник
 
brovary.net.ua

У Київській області відновили роботу 335 приміських та міжміських автобусних маршрутів.

Про це написав голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

За даними чиновника, на маршрутах задіяно близько 475 транспортних засобів.

Також відновлено роботу міжміських автобусних маршрутів сполученням "Богуслав – Київ АС "Поділ" і № 739 "Чабани – Київ АС "Південна".

Пасажирськими перевезеннями забезпечені всі райони Київської області.

Економічна правда

транспорт Київ авто
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