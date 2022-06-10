АМКУ поновив розгляд справ про купівлю і продаж бізнесу

Антимонопольний комітет поновив розгляд заяв про надання дозволу на узгоджені дії та концентрацію суб'єктів господарювання і справ, розгляд яких зупинили після початку повномасштабного російського вторгнення.

Про це йдеться у заяві АМКУ.

"Комітет зауважує, що значна частина бізнесу продовжує працювати в умовах війни. Безумовно, це є позитивним фактором, адже економічна активність - це запорука наповнення державного бюджету, підтримки платоспроможності населення та функціонування держави в умовах воєнного стану загалом.

Тому, не очікуючи завершення воєнного стану, Комітет вирішив внести комплексні зміни, спрямовані на підтримку української економіки та бізнесу, а саме - поновити роботу у сфері концентрацій та узгоджених дій", - йдеться у роз'ясненні відомства.

При цьому, в апарату Комітету відновився безпосередній доступ до будівлі АМКУ, а також до державних реєстрів, без використання яких виконання покладених на орган повноважень було неможливим.

В АМКУ додали, що 20 червня буде скасовано запроваджений на початку березня тимчасовий порядок, яким дозволялося подавати скорочений перелік документів, що додаються до заяв про надання дозволу на концентрації та узгоджені дії, а також встановлювався спрощений порядок їх подання.

Економічна правда