Росіяни масово переходять на дискаунтери і "магазини доступних цін"

У Росії фіксують зростання продажу товарів з дискаунтерів та магазинів доступних цін.

Про це пише "Интерфакс" із посиланням на дані сервісу "Сбермаркет".

Так, за підсумками п'яти місяців 2022 року продажі магазинів таких форматів через "Сбермаркет" зросли у 16 ​​разів порівняно з аналогічним показником минулого року, кількість замовлень - у 17 разів.

Сервіс проаналізував продажі з магазинів понад 20 ритейлерів, у тому числі Fix Price, "Авоська", "Батон", "Бегемаг", "Бистроном", "Командор", "Монетка", "Полушка", "Хороший", "Діксі" , "Моя Ціна" (останні дві мережі належать "Магніту") та інших.

Найшвидше зростали продажі яєць - за підсумками 5 місяців їх замовляли у 17 разів частіше, ніж роком раніше. Продажі молочних продуктів, свіжих овочів та фруктів збільшилися у 14 разів.

Економічна правда