Чеський RegioJet запускає регулярне залізничне сполучення між Прагою, Львовом і Києвом
Чеський перевізник RegioJet 11 червня запускає регулярне залізничне сполучення між Прагою, Львовом та Києвом.
Про це пише Radio Prague International.
"Таким чином перевізник повторює маршрут проходження гуманітарних поїздів, що відбувають з Праги в Пшемисль на південному сході Польщі. У місто, яке знаходиться на кордоні з Україною, і приймало біженців та гуманітарну допомогу з початку агресії Росії проти України", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що пасажири зможуть користуватися цією можливістю без обмежень. Для власників українських паспортів квиток із Праги до Львова коштуватиме 229 крон (9 євро), а до Києва - 639 крон (близько 25 євро).
"RegioJet реагує на високий попит з боку українських сімей, які хочуть повернутися до родичів та друзів", - йдеться у прес-релізі менеджера закордонних проєктів Терези Птачкової.
Економічна правда
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