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Укр / Рус

Обсяги експорту електроенергії до Польщі потенційно можуть зрости до 1 ГВт

Середа, 1 червня 2022, 21:37 - Ілля Колдомасов

Україна та Польша домовилися вжити спільних заходів для розвитку ринкової транскордонної торгівлі електроенергією. 

Про це йдеться у прес-релізі. 

Так, у меморандумі йдеться про наміри відновлення міждержавної повітряної лінії між Україною і Польщею для введення її в експлуатацію на напругу 400 кВ у найкоротші терміни. 

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, введення її в роботу підвищить стійкість нашого зв’язку з енергосистемами країн ENTSO-E, сприятиме подальшій синхронізації та інтеграції енергетичних ринків. 

"Її запуск потенційно дасть змогу Україні збільшувати експорт електроенергії до Польщі до 1 ГВт. В свою чергу, це допоможе Польщі значною мірою замістити російські газ та вугілля", - сказав він.

Нагадуємо:

Україна відновлює добові аукціони з розподілу міждержавних перетинів для експорту електроенергії в Польщу.

16 березня Україна приєдналася до Єдиної енергосистеми Європи ENTSO-E.

Економічна правда
Укр / Рус
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