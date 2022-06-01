Сьомий пакет санкцій буде, але без газового ембарго — Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що сьомий пакет санкцій Європейського Союзу проти росії обовʼязково буде, але без газового ембарго.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, передає Укрінформ.

"Просто деяким країнам, які критично залежать від російського газу, ще потрібно знайти певні технологічні рішення", - сказав Кулеба.

Втім він переконаний, що загове ембарго в подальшому буде.

Нагадуємо:

Раніше президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що процес схвалення шостого санкційного пакета проти Росії завершиться в середу або четвер.

Нагадаємо, лідери ЄС на саміті, який триває 30-31 травня, ухвалили політичне рішення про запровадження нафтового ембарго проти Росії.

Шостий пакет санкцій Європейського Союзу передбачає обмеження щодо 80 російських олігархів, заявив президент Франції Еммануель Макрон після саміту ЄС.