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Укр / Рус

Сьомий пакет санкцій буде, але без газового ембарго — Кулеба

Середа, 1 червня 2022, 20:58 - Ілля Колдомасов

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що сьомий пакет санкцій Європейського Союзу проти росії обовʼязково буде, але без газового ембарго.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, передає Укрінформ.

"Просто деяким країнам, які критично залежать від російського газу, ще потрібно знайти певні технологічні рішення", - сказав Кулеба.

Втім він переконаний, що загове ембарго в подальшому буде.

Нагадуємо:

Раніше президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що процес схвалення шостого санкційного пакета проти Росії завершиться в середу або четвер.

Нагадаємо, лідери ЄС на саміті, який триває 30-31 травня, ухвалили політичне рішення про запровадження нафтового ембарго проти Росії

Шостий пакет санкцій Європейського Союзу передбачає обмеження щодо 80 російських олігархів, заявив президент Франції Еммануель Макрон після саміту ЄС.

Економічна правда
Укр / Рус
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