Bloomberg: доходи РФ від нафти і газу в 2022 становитимуть 285 мільярдів доларів

Навіть з урахуванням того, що деякі країни зупиняють або поступово припиняють закупівлю енергоносіїв, доходи Росії від нафти та газу цього року становитимуть близько 285 мільярдів доларів.

Про це повідомляє Bloomberg Economics.

Це перевищить показник 2021 більш ніж на одну п'яту. "Додайте до цього інші товари, і це більш ніж компенсує 300 мільярдів доларів валютних резервів, заморожених у рамках санкцій", - зазначає видання.

Нагадуємо:

РФ отримала приріст нафтових доходів на 50% за перші чотири місяці року – агресор заробляє щомісяця до 20 млрд доларів від продажу нафти та пального.