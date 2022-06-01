Україна та Польща хочуть створити спільне підприємство з виготовлення зброї

Україна та Польща підписали Меморандум про створення польсько-української комісії, яка готовуватиме рекомендації щодо формату заснування спільного підприємства з виготовлення зброї та військової техніки

Про це повідомляє Урядовий квартал за підсумками брифінґу прем’єр-міністра Денис Шмигаль та голови Ради міністрів Польщі Матеушем Моравецьким.

Так, за підсумками міжурядових консультацій у Києві сторони підписали низку двосторонніх документів. Зокрема, сторони підписали Меморандум про створення польсько-української комісії з налагодження кооперації між підприємствами двох країн.

"Ця комісія підготує рекомендації щодо формату створення Українсько-польського спільного підприємства з виготовлення зброї та військової техніки", – зазначив Шмигаль.

Крім того, сторони підписали декларацію між Міністерством фондів та регіональної політики Польщі та Міністерством розвитку громад та територій України для співпраці у питанні розвитку українських громад як частини плану післявоєнного відновлення.

Також була підписана декларація міністрів внутрішніх справ Польщі та України щодо максимально щільної взаємодії на рівні прикордонних служб та меморандум про співпрацю між Міністерствами енергетики України та Польщі щодо посилення кооперації у сфері енергетики.

"Наші країни погодилися щодо необхідності збільшення транскордонної торгівлі електроенергією та відновлення лінії електропередач Хмельницька АЕС — Жешув. Для України це вкрай важливий проект, який відкриє додаткові можливості експорту української електроенергії в Європу", — зауважив Шмигаль.