В Україні у травні зросли продажі нових автомобілів: топ-10 марок
У травні 2022 року український автопарк поповнили 2500 нових легкових авто - це удвічі більше, ніж у квітні. Але це на 70% менше за результат травня минулого року.
Про це повідомляє асоціація автовиробників України Укравтопром.
Зазначається, що лідером травня стала марка Toyota (411 реєстрацій у травні, на 63% менше, ніж рік тому).
На другому місці - Renault (289 шт., -73%). Замикає топ-3 Skoda (187 авто, -70%).
Крім цього, у топ-5 Volkswagen (169 авто, -57%) та Hyundai (161 авто, -61%).
Також до десятки найпопулярніших марок травня в цьому році потрапили:
BMW – 133 шт. (-47%);
NISSAN – 119 шт. (-71%);
KIA – 115 шт. (-82%);
MITSUBISHI – 109 шт. (-67%);
MERCEDES-BENZ – 98 шт. (-63%).
"Бестселером місяця став автомобіль TOYOTA RAV-4, в активі якого 136 реєстрацій.
Всього з початку року свої перші реєстраційні номери отримали 14,9 тис нових легкових авто, що у 2,7 раза менше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року", - йдеться у повідомленні.
Економічна правда
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