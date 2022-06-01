В Україні у травні зросли продажі нових автомобілів: топ-10 марок

У травні 2022 року український автопарк поповнили 2500 нових легкових авто - це удвічі більше, ніж у квітні. Але це на 70% менше за результат травня минулого року.

Про це повідомляє асоціація автовиробників України Укравтопром.

Зазначається, що лідером травня стала марка Toyota (411 реєстрацій у травні, на 63% менше, ніж рік тому).

На другому місці - Renault (289 шт., -73%). Замикає топ-3 Skoda (187 авто, -70%).

Крім цього, у топ-5 Volkswagen (169 авто, -57%) та Hyundai (161 авто, -61%).

Також до десятки найпопулярніших марок травня в цьому році потрапили:

BMW – 133 шт. (-47%);

NISSAN – 119 шт. (-71%);

KIA – 115 шт. (-82%);

MITSUBISHI – 109 шт. (-67%);

MERCEDES-BENZ – 98 шт. (-63%).

"Бестселером місяця став автомобіль TOYOTA RAV-4, в активі якого 136 реєстрацій.

Всього з початку року свої перші реєстраційні номери отримали 14,9 тис нових легкових авто, що у 2,7 раза менше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда