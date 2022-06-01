Глава МВС однієї з земель Німеччини закликав конфіскувати майно російських олігархів

Міністр внутрішніх справ Нижньої Саксонії Борис Пісторіус закликав орієнтуватися на Канаду, якщо йдеться про активи російських олігархів і до їх експропріації.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

"Ми повинні наслідувати приклад Канади і не лише заморозити активи олігархів, які знаходяться в санкційному списку ЄС проти Росії, а й конфіскувати їх і використати для гуманітарної допомоги та відбудови України", – сказав Пісторіус.

Політик СДПН зажадав, щоб ця процедура поширювалася не лише на олігархів, а й на всіх, хто допомагає їм обійти санкції.

Водночас Пісторіус став на захист канцлера Олафа Шольца від критики про те, що він занадто вагається, якщо йдеться про війну Росії проти України. Шольц робить хорошу роботу, яка врешті-решт завжди виявляється правильною, сказав він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у своєму зверненні до Всесвітнього економічного форуму в Давосі закликав заморозити та конфіскувати російські активи по всьому світу та направити їх у спецфонд для виплати компенсацій і відновлення України.

Європейська правда