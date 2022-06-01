Сервіс графічного дизайну Canva повністю йде з Росії

Сервіс графічного дизайну Canva оголосив, що блокує доступ до Canva в Росії в осяжному майбутньому та повністю виходить з РФ.

Про це йдеться у заяві компанії від 1 червня.

"Ми твердо підтримуємо Україну, підтримуємо мир і свободу.

Як і мільярди людей у ​​всьому світі, ми шоковані, коли спостерігаємо, як тривають воєнні злочини та загинули тисячі невинних людей, оскільки Росія продовжує свою незаконну війну в Україні. Як ми говорили на початку березня, ми різко виступаємо проти триваючих актів агресії російського уряду, і ми прагнемо відстоювати мир і безпеку всюди, тому ми блокуємо доступ до Canva в Росії в осяжному майбутньому.

Оскільки ця несправедлива війна наближається до свого 100-го дня, я хотів надати більше контексту щодо цього рішення та роботи, яку ми робимо з лютого для підтримки України", - заявив співзасновник компанії Кліфф Обрехт.

У Canva додають, що коли вперше дізнались про неспровоковане вторгнення РФ в Україну, зосередилися на тому, щоб надати допомогу та підтримку тим, хто постраждав безпосередньо - включно зі своєю командою та їхніми родинами, українськими колегами, "а також мільйонами людей, які були змушені покинути свої домівки".

Також Canva відкрила доступ до шаблонів, які допомагають висвітлювати події про війну.

За словами представників компанії, їх активно використовували в Росії, але "в умовах жорсткого контролю російського уряду, що триває, над протестами і активізмом, ми розуміємо, що ситуація змінилася, і наша реакція повинна змінитися разом з нею".

"Хоча на ранніх етапах війни було місце для голосів і протестів, російський уряд зараз закрив переважну більшість каналів зв’язку, унеможливлюючи людей висловлювати свою незгоду. Тим, хто все ж таки знаходить обхідні шляхи або виступає в опозиції до уряду, зараз загрожують жахливі звинувачення та тюремні терміни за висловлювання.

З початку війни ми консультувалися та працювали з тими, хто найбільше постраждав: від тих, хто тікає від конфлікту на місцях, до організацій цифрових прав та наших українських та російських членів команди. Зовсім нещодавно, під час розмови з українським урядом, щоб краще зрозуміти поточні зміни у війні, для нас стало очевидним зменшення впливу нашої платформи на Росію. Наша мета завжди полягала в тому, щоб найефективніше підтримати Україну та відповісти так, щоб вона могла допомогти припинити війну, тому ми сьогодні повністю виходимо з Росії", - додали в компанії.

"Ми впевнено віримо, що кожен, скрізь, повинен мати недвозначне право на мир і безпеку. Ми підтримуємо Україну і завжди будемо відстоювати те, що вважаємо правильним", - резюмували в Canva.

Економічна правда