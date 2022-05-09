В Ірпені на 66% відновлено газопостачання
Понеділок, 9 травня 2022, 20:40
В Ірпені вже на 66% відновлено газопостачання. Без газу на Київщині залишається село Почепин, там ще тривають роботи з розмінування.
Про це повідомив заступник голови ОП Кирило Тимошенко.
А без газопостачання в Україна залишаються понад 215 тисяч абонентів. Найбільш складна ситуація із газопостачанням спостерігається в Запорізькій, Київській, Чернігівській, Миколаївській та Харківській областях.
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