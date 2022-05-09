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У Києві відновлює роботу ТРЦ Lavina Mall

Понеділок, 9 травня 2022, 17:11 - Олексій Павлиш

Київський торговельно-розважальний центр Lavina Mall відновлює роботу з 10 травня.

Про це повідомляє пресслужба ТРЦ у Facebook.

ТРЦ Lavina Mall працюватиме щоденно з 11:00 до 19:00.

Серед магазинів, які починають працювати: DeFacto, Colin's, Crocs, Diesel, Intersport, Intertop, Gant, Levi's, Nike, Tally Weijl, Tommy Hilfiger, Kiko Milano, Eva, Victoria's Secret, brabrabra, Butlers, Jysk, "АЛЛО", "Київстар", Moyo, Eldorado, "Будинок іграшок", Chicco, Master Zoo та інші.

Серед закладів харчування запрацюють, зокрема, такі: Salateira, KFC, "Львівські круасани", "Чачасала", Gelarty Ice Cream Studio, "Печена картопля", BBQ, Green Espresso Bar та інші.

Повний перелік магазинів, які запрацюють з 10 травня у Lavina, - за посиланням. 

У березні ТРЦ Lavina Mall зазнав авіаудару російських окупантів - зокрема, була пошкоджена покрівля. У квітні в ТРЦ повідомляли про ремонтні роботи.

Економічна правда

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