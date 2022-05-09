Кількість пацієнтів "Добробуту" за час повномасштабної війни зменшилась у 6 разів – директор

фото пресслужби добробуту

Щоденна кількість пацієнтів медичних центрів "Добробут" зменшилась із 6 тисяч на день до 1 тисячі.

Про це заявив виконавчий директор мережі Вадим Шекман в інтерв'ю Олександрові Колесніченку.

"Сьогодні ми маємо близько 1000 пацієнтів на день – це у 6 разів менше, ніж було", – сказав Шекман.

За його словами, станом на початок травня працює 10 клінік, порівняно з 16 до війни. Клініки в Ірпені та Броварах майже не постраждали від бойових дій і зараз працюють у безоплатному режимі для місцевих мешканців.

Після 24 лютого "Добробут" вперше відкрив клініки за межами київського регіону – у Львові та Івано-Франківську.

Із 1800 лікарів, які налічувала мережа, в Києві залишилося близько 800. Ще 800 – передислокувалися на захід України, близько 180 фахівців виїхали за кордон.

Детальніше читайте в інтерв'ю: Вадим Шекман, "Добробут": Міжнародна допомога Україні повинна відбуватись так, щоб не "вбити" місцеву економіку

Економічна правда