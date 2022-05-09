Енергорегулятор перекаже Міноборони майже 360 мільйонів для допомоги ЗСУ

Кабмін спрямує 359 млн грн невикористаних коштів енергорегулятора (НКРЕКП) для допомоги Збройним Силам України.

Про це повідомляє пресслужба НКРЕКП.

Зазначається, що 7 травня уряд прийняв розпорядження "Деякі питання використання коштів спеціального фонду державного бюджету у 2022 році".

За ініціативою НКРЕКП документом передбачається додатково спрямувати залишок невикористаних коштів у сумі 359 млн грн Міноборони за спеціальним фондом держбюджету на розвиток, закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння військової техніки для потреб Збройних Сил.

"Раніше Верховна Рада України підтримала ініціативу НКРЕКП, прийнявши відповідний закон, а президент України його підписав", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда