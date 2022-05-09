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"Укравтодор" відновив проїзд між Києвом та Полтавою

Понеділок, 9 травня 2022, 13:22 - Cергій Мельник

Дорожники збудували тимчасову об'їзну дорогу поряд із зруйнованим мостом на автодорозі М-03 Київ – Полтава на Київщині біля села Борщів.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури.

"Тимчасовий об'їзд відповідає параметрам дороги третьої категорії та розрахований не лише на легковий, а й вантажний транспорт. Це критично важливо, адже магістраль М-03 – одна з ключових у країні", – заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Дорожники поклали через р. Трубеж сім водопропускних труб, зміцнили грунт геотекстильними гратами, шар піску покрили щебенево-піщаною сумішшю, зверху – асфальтобетонне покриття та встановили дорожні знаки.

"Поки в країні йде війна, логістичні зв'язки на звільнених територіях налагоджуємо завдяки тимчасовим об'їзним коліям і переправам. Вони не тільки забезпечують доставку вантажів до постраждалих куточків країни, але й допомагають налагоджувати та відновлювати життєдіяльність населених пунктів, звільнених від російської окупації", – повідомив Кубраков.

Економічна правда

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Укравтодор дороги Мінінфраструктури
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