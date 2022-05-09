WOG збільшила відпуск пального клієнтам із карткою лояльності

Мережа автозаправних станцій WOG заявила про збільшення відпуску пального приватним клієнтам, які мають карту лояльності PRIDE, до 20 літрів на добу.

Про це повідомляє пресслужба мережі.

"Система PRIDE контролюватиме ліміт автоматично. Цей крок дозволить забезпечити ефективну роботу служб критичної інфраструктури, а клієнтам АЗК WOG дозволить заправитися достатньою кількістю пального, щоб дістатися пункту призначення або до наступного АЗК для дозаправки", – йдеться у повідомленні.

У той же час клієнти мережі зазначають, що на ряді заправок мережі бензину немає, спостерігаються довгі черги.

Обмеження на заправку на АЗК WOG було запроваджено з 29 квітня та обмежувалося 10 літрами на добу для приватних клієнтів за наявності картки лояльності.

Економічна правда