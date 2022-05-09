В Україні зростає виробництво сухого молока

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Переробники молока вимушені його сушити, виробляючи масло, в умовах зниження попиту на готові молочні продукти.

Про це пише Інфоагро.

Виробництво сухого молока зростає, а реалізація знижується, що призводить до зниження цін.

"В березні сухе молоко помітно подорожчало, бо існувала можливість продавати його по програмі держзамовлення по високій ціні. Зараз цей канал практично не працює", – повідомляє видання.

Споживання сухого молока промисловістю також поки що обмежене, хоча вже зростає після відновлення діяльності ряду кондитерських фабрик.

Також починається сезон морозива і його виробники активніше почали закуповувати сировину, в тому числі сухе молоко. Це може стримати темпи подальшого цінового падіння.

"Справжнім виходом з ситуації може бути лише експорт, який зараз є великою проблемою. Обіцяні альтернативні (не через наші морські порти) логістичні маршрути досі нормально не запрацювали", – йдеться у матеріалі.