В Укрпошті розповіли, в яких регіонах 9 травня відділення не працюватимуть

В Укрпошті заявили, що 9 травня через можливі провокації відділення Сумщини, Херсонщини, Донеччини, Миколаївщини не працюватимуть.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Також через тривалу комендантську годину не працюватимуть відділення Запорізької області та Одеської.

"В усіх інших регіонах ситуація без змін. Проте просимо відповідально поставитися до повітряних тривог й обов'язково перевіряти актуальний графік найближчого відділення перед його відвідуванням", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда