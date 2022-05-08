Масова евакуація киян довела, що автомобілі на 80% відповідальні за забруднення повітря – КМДА

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Після масової евакуації населення з Києва підтвердилась гіпотеза, що 80% шкідливих викидів у Києві припадає на пересувні джерела забруднення, а саме – автомобілі.

Про це заявив начальник управління екології та природних ресурсів Київської міської державної адміністрації Олександр Возний у інтерв'ю Вечірньому Києву.

"Коли у перші дні війни з Києва виїхали автівки, і вулиці стали майже порожні, ми спостерігали надзвичайно чисте повітря в місті. Звісно, це не стосувалося днів, коли у Київській області тривали інтенсивні пожежі", – заявив Возний.

За його словами, під час воєнного стану місцева влада змогла на практиці перевірити гіпотезу, що 80% викидів у Києві припадає на пересувні джерела забруднення, а саме – автомобілі з внутрішнім двигуном згорання.

"Ми дійсно побачили, що при ситуації, коли багато машин залишили місто, повітря стало набагато чистішим — фактично 80%, які були в розрахунках, підтвердилися на практиці. При цьому стаціонарні джерела забруднення, такі як завод "Енергія", ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 весь цей час працювали в штатному режимі", – зазначив Возний.