Українці зібрали вже понад 300 мільйонів для ЗСУ через "Дію"

Українці через "Дію" уже зібрали понад 300 млн грн для ЗСУ, усі кошти надходять у фонд "Повернись живим".

Про це повідомляє пресслужба "Дії".

"Щоб перерахувати кошти, достатньо зробити кілька кліків: зайдіть у Дію - натисніть Допомогти армії - введіть суму - сплатіть карткою, Apple Pay чи Google Pay. Усі кошти надходять у фонд "Повернись живим", вони забезпечують наших захисників усім необхідним.

На кошти, що ви зібрали через Дію, бійці отримали шоломи, бронежилети, планшети та ноутбуки, квадрокоптери й деталі до квадрокоптерів, генератори, тепловізійну та нічну оптику, металошукачі й багато іншого", - йдеться у повідомленні.

Усі офіційні реквізити для допомоги армії – за посиланням.

Економічна правда