Авіаудар росіян по Луганщині: знеструмлені Лисичанськ та Сєвєродонецьк – Гайдай

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що через авіаудар російської армії зникло світло спочатку в Лисичанську, а потім і в Сєвєродонецьку.

Про це він написав у Telegram.

"Черговий авіаудар росіян по Луганщині: знеструмлені Лисичанськ та Сєвєродонецьк.

Зранку російська армія відкрила вогонь по Лисичанську. Застосована артилерія, нанесені авіаудари. Про кількість руйнувань житлового фонду буде повідомлено окремо. Однак знов маємо руйнування об’єктів критичної інфраструктури – обірвані потужні лінії електропередачі напругою 200 кВ. Як наслідок, зникло світло спочатку в Лисичанську, а потім і в Сєвєродонецьку", - повідомив Гайдай.

За його словами, як тільки безпекова ситуація буде дозволяти, аварійні бригади вирушать на обстеження

Економічна правда