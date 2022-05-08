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Авіаудар росіян по Луганщині: знеструмлені Лисичанськ та Сєвєродонецьк – Гайдай

Неділя, 8 травня 2022, 12:45 - Олексій Павлиш

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що через авіаудар російської армії зникло світло спочатку в Лисичанську, а потім і в Сєвєродонецьку.

Про це він написав у Telegram.

"Черговий авіаудар росіян по Луганщині: знеструмлені Лисичанськ та Сєвєродонецьк.

Зранку російська армія відкрила вогонь по Лисичанську. Застосована артилерія, нанесені авіаудари. Про кількість руйнувань житлового фонду буде повідомлено окремо. Однак знов маємо руйнування об’єктів критичної інфраструктури – обірвані потужні лінії електропередачі напругою 200 кВ. Як наслідок, зникло світло спочатку в Лисичанську, а потім і в Сєвєродонецьку", - повідомив Гайдай.

За його словами, як тільки безпекова ситуація буде дозволяти, аварійні бригади вирушать на обстеження

Економічна правда

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