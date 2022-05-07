Інфраструктура, аграрії та імпортозаміщення: уряд схвалив напрямки роботи держбанків

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Уряд схвалив пріоритетні напрями, за якими працюватимуть українські державні банки на період воєнного стану: до них увійшло кредитування агросектору, інфраструктури та імпортозаміщення.

Про це повідомляє пресслужба Кабінету міністрів.

Ці ж напрямки залишатимуться пріоритетними для післявоєнного відновлення країни. Цим же рішенням уряд запровадив моніторинг потенційних загроз національній безпеці України та заходи їх нейтралізації у розрізі держбанків.

Так, державним банкам (Приватбанк, Ощадбанк, Укргазбанк та Укрексімбанк) визначено у пріоритеті кредитування бізнесу та населення, які постраждали від війни РФ проти України, або ж суб’єктів для запобігання такої агресії – тобто на потреби ЗСУ та інших військових формувань.

Серед бізнесу, банки зосередяться на фінансування агросектору та суміжних галузей, зокрема для забезпечення сівби; об’єктів критичної інфраструктури; харчової промисловості; інфраструктурних проєктів для відновлення соціальної, транспортної та критичної інфраструктури.

Крім того, банки фінансуватимуть логістичну інфраструктуру, підтримку релокації підприємств з регіонів, у яких ведуться активні бойові дії, а також виробничі потужності для заміщення продукції, що імпортувалася з РФ або Білорусії.