США пропонують 15 мільйонів доларів за дані про російських кіберзлочинців

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Сполучені Штати надають винагороду у 15 млн доларів за інформацію про російське кіберугрупування Conti, яке звинувачують у вимаганнях по всьому світу.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на речника Держдепартаменту Неда Прайса.

За підрахунками Федерального бюро розслідувань (ФБР), понад 1000 жертв угруповання Conti заплатили загалом понад 150 млн доларів у вигляді платежів через кібератаку із застосування вірусу-вимагача.

"Пропозицією такої винагороди Сполучені Штати демонструють свою відданість захисту потенційних жертв програм-вимагачів у всьому світі від експлуатації кіберзлочинців", – сказав він.

Винагорода становить 10 млн доларів за ідентифікацію або місцезнаходження лідерів групи і 5 мільйонів доларів за інформацію, яка призведе до арешту будь-кого, хто вступив у змову з Conti.

Минулого року ФБР заявило, що Conti відповідальне за атаки по 16 медичним мережам і мережам швидкого реагування в Сполучених Штатах.

Прайс зазначив, що Конті звинувачують у нападі в квітні на податкові та митні платформи Коста-Ріки, що вплинуло на зовнішню торгівлю центральноамериканської країни.