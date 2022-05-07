США пропонують 15 мільйонів доларів за дані про російських кіберзлочинців
Сполучені Штати надають винагороду у 15 млн доларів за інформацію про російське кіберугрупування Conti, яке звинувачують у вимаганнях по всьому світу.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на речника Держдепартаменту Неда Прайса.
За підрахунками Федерального бюро розслідувань (ФБР), понад 1000 жертв угруповання Conti заплатили загалом понад 150 млн доларів у вигляді платежів через кібератаку із застосування вірусу-вимагача.
"Пропозицією такої винагороди Сполучені Штати демонструють свою відданість захисту потенційних жертв програм-вимагачів у всьому світі від експлуатації кіберзлочинців", – сказав він.
Винагорода становить 10 млн доларів за ідентифікацію або місцезнаходження лідерів групи і 5 мільйонів доларів за інформацію, яка призведе до арешту будь-кого, хто вступив у змову з Conti.
Минулого року ФБР заявило, що Conti відповідальне за атаки по 16 медичним мережам і мережам швидкого реагування в Сполучених Штатах.
Прайс зазначив, що Конті звинувачують у нападі в квітні на податкові та митні платформи Коста-Ріки, що вплинуло на зовнішню торгівлю центральноамериканської країни.
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