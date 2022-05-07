В НБУ сказали, коли скасовуватимуть курсові обмеження
Нацбанк заявив, що повернеться до плаваючого курсоутворенням та до застосування облікової ставки як головного інструменту монетарної політики у міру нормалізації функціонування економіки та фінансової системи.
Про це йдеться у повідомленні установи.
Там зазначили, що адміністративні обмеження на валютному ринку, як і фіксація облікової ставки, є тимчасовими заходами.
Так, по можливості відновлення здатності валютного ринку до самобалансування, НБУ послаблюватиме обмеження та поступово повернеться до плаваючого курсоутворення.
А у міру зниження невизначеності та посилення дієвості каналів монетарної трансмісії НБУ відновить прогнозний цикл та повернеться до застосування ключової ставки як основного монетарного інструменту.
Нагадуємо:
Нацбанк не змінює облікову ставку(10%) та з початку повномасштабної війни закріпив курс на рівні 29,25 грн за долар.
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