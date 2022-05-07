В регіонах ціни зростають нерівномірно
Субота, 7 травня 2022, 12:20 -
Ціновий тиск залишається високим і нерівномірним у розрізі регіонів. Найвище зростання цін – на тимчасово захоплених територіях та у регіонах з активними бойовими діями.
Про це зазначає НБУ.
Там зазначили, що основною причиною зростання цін є порушення ланцюгів постачання через військові дії.
"Інфляцію стримують логістичні обмеження експорту та відповідно надлишок сільськогосподарської продукції на внутрішньому ринку", - резюмували там.
Нагадуємо:
Національний банк фіксує посилений інфляційний тиск через війну, внаслідок чого ціни за рік можуть зрости на 20%.
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