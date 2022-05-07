Всі розділи
Укр / Рус

В регіонах ціни зростають нерівномірно

Субота, 7 травня 2022, 12:20 - Ілля Колдомасов

Ціновий тиск залишається високим і нерівномірним у розрізі регіонів. Найвище зростання цін – на тимчасово захоплених територіях та у регіонах з активними бойовими діями.

Про це зазначає НБУ. 

Там зазначили, що основною причиною зростання цін є порушення ланцюгів постачання через військові дії. 

"Інфляцію стримують логістичні обмеження експорту та відповідно надлишок сільськогосподарської продукції на внутрішньому ринку", - резюмували там.

Нагадуємо:

Національний банк фіксує посилений інфляційний тиск через війну, внаслідок чого ціни за рік можуть зрости на 20%.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті