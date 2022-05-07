РосЗМІ повідомляють, що Raiffeisenbank розірвав відносини з низкою місцевих банків
Субота, 7 травня 2022, 09:00
Австрійський Raiffeisenbank припинив відносини з низкою банків Росії. Рішення не торкається російської "доньки".
Про це РБК повідомив представник австрійської кредитної організації.
У фінустанові не уточнили про які саме банки йдеться.
Таке рішення RBI ухвалив для того, щоб "проактивно" контролювати обсяг операцій, який він може своєчасно обробляти на користь клієнтів, у яких відкриті коррахунки.
Нагадуємо:
Австрійський Raiffeisen Bank International розглядає можливість продажу російського підрозділу як одну із опцій, група отримала незобов'язуючі пропозиції щодо зацікавленості у цьому активі.
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