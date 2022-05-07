РосЗМІ повідомляють, що Raiffeisenbank розірвав відносини з низкою місцевих банків

Австрійський Raiffeisenbank припинив відносини з низкою банків Росії. Рішення не торкається російської "доньки".

Про це РБК повідомив представник австрійської кредитної організації.

У фінустанові не уточнили про які саме банки йдеться.

Таке рішення RBI ухвалив для того, щоб "проактивно" контролювати обсяг операцій, який він може своєчасно обробляти на користь клієнтів, у яких відкриті коррахунки.

Нагадуємо:

Австрійський Raiffeisen Bank International розглядає можливість продажу російського підрозділу як одну із опцій, група отримала незобов'язуючі пропозиції щодо зацікавленості у цьому активі.