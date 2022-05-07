На допомогу по проживанию ВПО держава заплатила понад 5 мільярдів

Протягом квітня на виплату допомоги внутрішньо переміщеним особам на проживання держава витратила 5,2 мільярда.

Про це повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

Вона додала, що Ощадбанк найближчими днями перерахує ці кошти на рахунки людей в українських банках, які отримувачі допомоги вказали у заявах на виплати.

Також Лазебна заявила, що станом на сьогодні 2,7 мільйона людей зареєструвались як внутрішньо переміщені особи після впровадження воєнного стану.

"Якщо ви ще не отримали виплату, не хвилюйтесь, ми продовжуємо в травні фінансувати виплату допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам за березень та квітень по мірі того, як отримуємо інформацію від областей", - заявила вона.

Нагадуємо:

Допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам надається в наступних розмірах:

для осіб з інвалідністю та дітей — 3 000 гривень;