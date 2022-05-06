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УЗ вперше за два місяці відновлює рух потягів до Бородянки 

П'ятниця, 6 травня 2022, 23:06 - економічна правда
 
скріншот з відео уз

Укрзалізниця відновлює рух приміських потягів з Києва у бік Бородянки — вони не ходили з 5 березня через підрив колії окупантами, а в середині березня було зруйновано залізничний міст через річку Ірпінь.

Про це йдеться у розкладі потягів на сайті Укрзалізниці.

Перший приміський рейс анонсується на 7 травня. Водночас він пройде лише в один бік від Києва. Натомість на наступний день, 8 травня, заплановані відразу 4 рейси у напрямі з та до Києва.

 

Напередодні мешканці Ірпеня повідомляли про випробування відновленої конструкції зруйнованого залізничного мосту через річку Ірпінь.

Два місяці тому, 5 березня, російські загарбники підірвали залізничні колії на Київщині. Це поставило під загрозу евакуацію з Ірпеня, яку натомість здійснювали автобусами. 

Після деокупації Київщини відразу розпочалися роботи з відновлення зруйнованої інфраструктури. Зокрема, очільник Укрзалізниці Олександр Камишін повідомляв, що міст Київ - Ірпінь буде відновлено до 8 травня.

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Укрзалізниця
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