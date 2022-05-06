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На Херсонщині погіршився зв’язок

П'ятниця, 6 травня 2022, 21:24 - Ілля Колдомасов

Оператори та провайдери фіксують зниження якості зв’язку та покриття інтернетом на Херсонщині.

Про це йдеться на Урядовому порталі.

Там пояснюють це розривом волоконно-оптичного каналу передачі даних. Фахівці вже працюють над відновленням зв’язку, додали там.

Нагадуємо:

Ватажки окупаційної "адміністрації" в Херсонській області планують закрити в регіоні доступ до Facebook та Instagram.

На сьогодні весь мобільний зв'язок на Херсонщині подається з України.

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Економічна правда
Укр / Рус
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