На Херсонщині погіршився зв’язок
П'ятниця, 6 травня 2022, 21:24 -
Оператори та провайдери фіксують зниження якості зв’язку та покриття інтернетом на Херсонщині.
Про це йдеться на Урядовому порталі.
Там пояснюють це розривом волоконно-оптичного каналу передачі даних. Фахівці вже працюють над відновленням зв’язку, додали там.
Нагадуємо:
Ватажки окупаційної "адміністрації" в Херсонській області планують закрити в регіоні доступ до Facebook та Instagram.
На сьогодні весь мобільний зв'язок на Херсонщині подається з України.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"