На Херсонщині погіршився зв’язок

Оператори та провайдери фіксують зниження якості зв’язку та покриття інтернетом на Херсонщині.

Про це йдеться на Урядовому порталі.

Там пояснюють це розривом волоконно-оптичного каналу передачі даних. Фахівці вже працюють над відновленням зв’язку, додали там.

Нагадуємо:

Ватажки окупаційної "адміністрації" в Херсонській області планують закрити в регіоні доступ до Facebook та Instagram.

На сьогодні весь мобільний зв'язок на Херсонщині подається з України.